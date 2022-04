Hand/C1: le Final 4 passera par un exploit à Györ pour les Brestoises

Les handballeuses de Brest ont accroché un match nul méritoire (21-21) contre Györ samedi en quarts de finale aller de la Ligue des champions, mais une deuxième participation d'affilée au Final 4 passera par un exploit en Hongrie au retour.

Samedi dans une Brest Arena bouillante et pleine à craquer, Brest et Györ n'ont pu se départager, pour la quatrième fois de suite, après les deux matchs de poule de l'an dernier et la demi-finale gagnée aux tirs au but à Budapest. Le club breton avait ensuite perdu en finale contre les Norvégiennes de Kristiansand.

Les coéquipières de Coralie Lassource peuvent toutefois nourrir quelques regrets après avoir très bien muselé la base arrière de Györ, qui compte pourtant les meilleures joueuses au monde (les Norvégiennes Stine Oftedal et Veronika Kristiansen, la Française Estelle Nze Minko, la Danois Mette Hansen), grâce à une défense étouffante et à leur gardienne danoise Sandra Toft.

Le BBH a compté jusqu'à cinq buts d'avance en première période (10-5 puis 11-6), mais a progressivement cédé en seconde période. La pivot française Pauletta Foppa a inscrit le 21e but, mais sur la remontée rapide, Estelle Nze Minko a égalisé.

- "On va gagner!" -

L'équipe hongroise n'a inscrit que huit buts en première période, la faute à Sandra Toft, élue par la Fédération internationale meilleure joueuse au monde en 2021 et qui a fini à 15 arrêts samedi, bien aidée par sa défense.

"Je suis fier de notre équipe. On s'est battu pendant soixante minutes, on a tout donné. C'est une excellente équipe en face, mais je voulais que l'on gagne, on avait la possibilité de s'imposer", a souligné la gardienne.

"Je voulais tout donner pour avoir une chance d'aller au Final 4 avec le BBH. On va gagner!", a lancé la future joueuse de Györ la saison prochaine, en vue du match retour (samedi, 16h00).

Dans ce match ultra-défensif, les deux gardiennes françaises de Györ Amandine Leynaud (qui arrêtera son immense carrière à l'issue de la saison) et Laura Glauser n'ont pas été en reste, avec neuf arrêts chacune.

Il faudra pour Brest reproduire cette prestation défensive à Györ et se méfier du réveil de la meneuse Stine Oftedal, complètement transparente samedi en Bretagne (aucun but et aucune passe décisive).

Un exploit en Hongrie serait synonyme d'un deuxième club français qualifié pour le Final 4 de Budapest, car Metz a profité de l'exclusion de Rostov à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, pour valider son billet.