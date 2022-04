Championnat du monde de snooker - Ronnie O'Sullivan rejoint Judd Trump en finale

(Belga) L'Anglais Judd Trump s'est qualifié samedi pour la finale du championnat du monde de snooker qui se dispute au Crucible Theatre de Sheffield. Il a émergé de justesse en demi-finales face au Gallois Mark Williams, 17-16. Dans l'autre demi-finale, l'Anglais Ronnie O'Sullivan (WS 2) a plus facilement pris la mesure de l'Écossais John Higgins (WS 6) 17-11. "The Rocket" jouera à 46 ans sa 8e finale. Il a gagné six des sept précédentes (une seule défaite en 2014). Trump disputera sa troisième finale mondiale.

Champion du monde 2019 et battu en finale en 2011, Trump (WS 4), 32 ans, connut un excellent départ menant 7 frames à 1. Williams, 47 ans, 8e mondial, couronné en 2000, 2003 et 2018, justifia ensuite son surnom de "The Welsh Potting Machine". Il revint dans le match. Trump "The Ace in The Pack" mena encore 14-11. Mais grâce notamment à un break de 138 Williams retourna la tendance et prit l'avantage 15-16. Trump resta calme et accrocha les deux derniers frames et sa place en finale. Après un début équilibré (6-5), Ronnie O'Sullivan (WS 2) s'est envolé dans sa demi-finale pour mener 10-6 puis 15-9 face à Higgins. La finale se jouera au meilleur des 35 frames. (Belga)