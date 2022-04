Les Belges à l'étranger - Yannick Carrasco et l'Atletico battus à Bilbao

(Belga) Yannick Carrasco, remplacé à la 65e minute, et l'Atletico Madrid ont réalisé une mauvaise opération samedi en Liga espagnole. Ils se sont inclinés 2-0 à Bilbao. Hermoso (8e contre son camp) et Williams (56e sur penalty) ont offert la victoire aux Basques. L'Atletico, champion en titre avait vu plus tôt dans la journée le grand rival madrilène le Real décrocher le titre 2021-22. Il reste avec ses 61 points à la 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des Champions. Si Le Betis Séville s'impose lundi à Getafe, les Sévillans reviendraient à une unité des Colchoneros au classement.

En France, Jérémy Doku est resté sur le banc lors de la victoire de Rennes 2-0 aux dépens de Saint-Etienne dans un match de la 35e journée de la Ligue 1. Le milieu croate Lovro Majer a inscrit un doublé (42e, 84e), Les Bretons restent 3e du classement avec 62 points et reviennent à 3 points de Marseille qui accueille Lyon dimanche à l'occasion de l"Olympico". Aux Pays-Bas, Noah Fadiga a été le buteur de l'Heracles, à la 36e, lors du partage contre Twente 1-1. Lucas Schoofs a aussi joué toute la rencontre pour l'équipe d'Almelo qui a été réduite à dix dès la 16e minute après l'exclusion de Ouahim. Au classement, Twente reste 4e avec 62 unités à deux points de Feyenoord (64), 3e, qui compte un match de moins et compte toujours trois po!ints de plus que l'AZ Alkmaar (59). Heracles est 12e avec 34 points. Le Sparta Rotterdam, avec Arno Verschueren présent tout le match et Michael Heylen sur le banc, reste dernier avec 26 points après son partage 1-1 contre AZ, mais n''est qu'à 2 points de la 15e place occupée par le RKC Waalwijk, premier club actuellement sauvé de la relégation et du barrage.