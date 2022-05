 Fumigènes, bagarre, envahissement de terrain: la fête du maintien en D1 gâchée par des incidents à Seraing (vidéo)

Seraing a assuré sa place en D1A de football la saison prochaine en partageant l'enjeu 0-0 sur sa pelouse contre le RWDM samedi soir en barrage retour pour le maintien/accès dans l'élite du football belge. Forts de leur victoire 0-1 acquise au match aller, les Métallos remportent pour la deuxième année consécutive ces barrages et seront à nouveau présents en JPL la saison prochaine. Du côté des Bruxellois, Igor de Camargo disputait le dernier match professionnel de sa carrière avant de prendre se retraite et de retourner au Brésil.

A l'issue de ce match très tendu, des supporters des deux clubs ont envahi le terrain: des incidents ont éclaté et la police a dû intervenir.







Peu d'occasions franches

Les 25 premières minutes étaient à l'avantage de Seraing, mais les Sérésiens se montraient de moins en moins précis dans leur jeu, au contraire du RWDM qui sortait la tête de l'eau. La plus grosse possibilité bruxelloise intervenait à la 27e quand, à la suite d'un corner, le ballon revenait en direction de Zakaria El Ouahdi. Le milieu de terrain reprenait en un temps de l'extérieur du pied et envoyait le ballon un mètre à côté des buts de Gillaume Dietsch.

Moins à son affaire pendant un bon quart d'heure, Seraing retrouvait des couleurs en fin de première période. Ce regain de forme se traduisait directement par une grosse occasion pour Georges Mikautadze. Le Géorgien récupérait le ballon après une erreur de la défense bruxelloise, mais il croisait trop sa frappe (41e). Trois minutes plus tard, après une belle combinaison avec Daniel Opare, Ablie Jallow tentait sa chance à l'entrée de la surface et obligeait Defourny à se détendre (44e).

Juste avant l'heure de jeu, Kylian Hazard perçait la défense liégeoise et isolait Igor de Camargo. Malheureusement pour ses couleurs, le Belgo-Brésilien s'emmêlait les pinceaux et ne faisait pas un bon usage du ballon (59e). Il s'agissait de la dernière action d'Igor de Camargo avant son remplacement à la 65e minute, mettant un terme à sa carrière professionnelle de plus de vingt ans par la même occasion. Deux minutes plus tard, dans le camp d'en face, Mikautadze tentait sa chance de loin et trouvait Théo Defourny sur sa trajectoire.

Les Bruxellois mettaient la pression sur le but sérésien dans les dix dernières minutes, mais ne parvenaient pas à trouver l'ouverture, malgré une bonne frappe de Vorogovskiy à la 83e, qui leur aurait permis de jouer une prolongation. C'est donc Seraing qui jouera les prolongations parmi l'élite la saison prochaine.