Serein, David Goffin avance au deuxième tour des qualifications du Masters de Madrid

David Goffin s'est hissé au 2e tour des qualifications du Masters 1000 de Madrid, samedi en Espagne. Le Liégeois, 55e mondial, s'est imposé en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) après 1 heure et 35 minutes de jeu face au Tchèque Jiri Vesely (ATP 74) pour son premier match dans ce tournoi ATP sur terre battue doté de 6.744.165 euros.



C'était le second duel entre Goffin, 31 ans, et Vesely, 28 ans. Le premier avait eu lieu en 2016 sur surface dure à Tokyo, où le Belge l'avait emporté 6-3, 7-5. David Goffin, 8e tête de série des qualifications, affrontera pour une place dans le tableau final le vainqueur du match opposant l'Américain Marcos Giron (ATP 53/N.7) au Chilien Alejandro Tabilo (ATP 91).

Le numéro 1 belge est de nouveau sorti du top 50 au début du mois, ce qui l'oblige à passer par la case qualifications du tournoi madrilène, dont il avait atteint les quarts de finale en 2017. C'est la première fois depuis le tournoi de Winston-Salem en 2014 qu'il doit disputer les qualifications d'un tournoi ATP.