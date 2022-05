Thibaut Courtois se régale: le Diable Rouge tacle les joueurs du Barça après le titre du Real Madrid

Thibaut Courtois savoure. Le Diable Rouge a été l'un des grands artisans du titre du Real Madrid, qui a remporté la Liga hier, la deuxième de la carrière du portier belge. Une saison incroyable sur le plan individuel, Courtois ayant sauvé les siens à de très nombreuses reprises tout au long de la saison.

À peine le titre gagné, Thibaut Courtois a décidé de régler ses comptes avec le Barça, le rival de toujours du Real Madrid. Il est ainsi revenu sur les célébrations catalanes après une victoire éclatante lors du dernier Clasico. Gérard Piqué, par exemple, affirmait que le FC Barcelone était de retour. Une euphorie que Courtois reproche avec un chambrage. "Après le Clásico, certains ont célébré comme s’ils avaient remporté le titre, comme s’ils étaient revenus", a plaisanté le Diable Rouge. "Mais nous sommes restés calmes. On a battu ensuite le Celta de Vigo (2-1) et Getafe (2-0). Nous avons fait une belle saison et nous espérons la terminer avec la Ligue des champions, en jouant une nouvelle finale", a-t-il ensuite poursuivi.

Un petit tacle par derrière.