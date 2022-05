Axel Witsel le confirme: il quittera bien Dortmund en fin de saison

Axel Witsel ne portera plus le maillot du Borussia Dortmund la saison prochaine. Le Diable Rouge a confirmé sa décision samedi après la défaite à domicile de son équipe devant Bochum (3-4) en match du championnat d'Allemagne.

"Nous concédons trop de buts, nous devons améliorer cela la saison prochaine", a-t-il déclaré à la presse. "Je dis 'nous', mais je ne serai pas ici la saison prochaine" a ajouté le joueur de 33 ans.

À l'issue du Mondial 2018, Witsel était arrivé à Dortmund en provenance du club chinois de Tianjin. Son contrat prend fin le 30 juin et le Borussia n'a pas souhaité le prolonger. Formé au Standard, le milieu défensif liégeois a rejoint en juillet 2011 Benfica et en septembre 2012 c'est au Zenit Saint-Pétserbourg qu'il déposait ses valises avant de tenter l'aventure en Chine entre janvier 2017 et août 2018.

Si aucune information officielle n'a filtré sur l'avenir du Diable Rouge aux 120 caps, des rumeurs l'envoient en MLS, le championnat nord-américain.