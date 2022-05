La Gantoise et le Dragons en finale féminine, comme en 2021

(Belga) La finale dames du championnat de Belgique de hockey sur gazon opposera, comme en 2021, le Dragons à La Gantoise, samedi et dimanche prochains, à Louvain-la-Neuve. Les deux équipes finalistes, victorieuses de leur demi-finale aller, ont partagé l'enjeu lors du match retour dimanche. Elles se qualifient toutes deux avec 4 points en 2 matchs. Aucun but n'a été inscrit à Brasschaat entre le Dragons et le Racing (0-0), tandis que la Gantoise et le Braxgata se sont quittés sur le score de 1-1.

Dans la première demi-finale, les Gantoises de Kevan Demartinis qui s'étaient imposées 1-4 samedi à Boom, ont éliminé les Anversoises du Braxgata après un nul 1-1 au retour à Gand. Ambre Ballenghien avait ouvert le score pour les championnes sortantes (25e). Le goal égalisateur de Louise Versavel (68e) pour le Braxgata est intervenu trop tard pour pouvoir espérer inverser la tendance. A Brasschaat, le Dragons a bien défendu son but d'avance qu'il s'était forgé samedi en allant s'imposer 1-2 au Racing. Les Bruxelloises n'ont jamais réussi à percer la défense anversoise orchestrée par Stephanie De Groof et à décrocher le droit d'aller aux shoot-outs, que seule une victoire leur aurait permis d'atteindre. En finales, samedi et dimanche dès 13h30 à Louvain-la-Neuve, La Gantoise tentera de décrocher le 4e titre de son histoire, après trois sacres obtenus en 2006, 2009 et l'année dernière aux dépens du club de Brasschaat. Le Dragons n'a lui plus connu cet honneur depuis 1994, date de son unique titre obtenu jusqu'ici.