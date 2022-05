Les Belges à l'étranger - Besiktas et Batshuayi remontent à la sixième place

(Belga) Bien qu'ayant terminé à dix suite à l'exclusion de Francisco Montero (82e), Besiktas s'est imposé 2-3 dimanche à Kayserispor dans un match de la 35e journée de la Super Lig turque. Titulaire, Michy Batshuayi est sorti à la 71e.

Kayserispor a ouvert la marque sur penalty par Mame Thiam (23e, 1-0) mais les Aigles noirs ont égalisé par Serdar Saatci (50e, 1-1). Alors que le coach des visités avait déjà opéré des changements, Valérien Ismaël, le technicien de Besiktas, en a fait trois d'un coup (71e); il a notamment sorti Batshuayi et a lancé Georges-Kevin N'Koudou, qui a signé un doublé (75e, 78e) Au classement, Besiktas est 6e (54 points) à six longueurs de Basaksehir (4e) alors qu'il reste trois journées et Kayserispor, qui a réduit son retard par Miguel Cardoso (90e+6, 2-3) est 15e (43 points). (Belga)