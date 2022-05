Ligue des Champions de futsal - Le FC Barcelone prend sa revanche sur le Sporting Portugal et décroche son 4e sacre

(Belga) Le FC Barcelone a remporté le Ligue des Champions de futsal, dimanche à Riga en Lettonie. Le club espagnol a battu en finale le tenant du titre le Sporting Portugal 4-0 (mi-temps 2-0). Les Barcelonais ont ainsi pris leur revanche sur les Lisboètes qui les avaient battus l'an dernier en finale 3-4 après avoir pourtant mené 2-0.

Le FC Barcelone enlève sa 4e Ligue des Champions de football en salle, après 2012, 2014 et 2020 et revient à une longueur du record du club espagnol de l'Inter Futbol Sala vainqueur en 2004, 2006, 2009, 2017 et 2018. Le capitaine Sergio Lozano après 15:19, d'une balle piquée du pied gauche a ouvert la marque. Pito (18:35) a mis a profit une perte de balle adverse pour doubler l'écart avant la pause. Après 27 secondes dans la seconde mi-temps, Ferrao d'un magnifique contrôle suivi d'une frappe dans le plafond du but fixait le score à 3-0. Le gardien Didac Plana, profitant du but adverse vide, fixa le score définitif à 1:41 de la fin du match. Les Portugais du Benfica avaient pris la troisième place, plus tôt dans la journée, grâce à leur victoire 5-2 aux dépens des Français de l'ACCS Asnières Villeneuve 92. (Belga)