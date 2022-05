CSI5* de Saint-Tropez - Jérôme Guéry échoue à 13/100e de la victoire dans le Grand Prix

(Belga) Jérôme Guéry a pris la 3e place du Grand Prix du jumping international 5* de Saint-Tropez dimanche dans le sud de la France. Montant Grupo Prom Diego, le Brabançon a échoué dans le barrage à 13/100e de seconde la victoire. Il avait signé son second sans faute en 39.48 secondes avant que le Britannique Harry Charles (Aralyn Blue) et le Français Edward Levy (Rebeca LS) ne fassent mieux respectivement en 39.44 et 39.35 secondes.

Deux autres Belges avaient réussi à se hisser dans le barrage qui a réuni douze concurrents. Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) a dû se contenter de la 11e place après avoir concédé 8 points de pénalité. Wilm Vermeir (Joyride S) s'est classé 8e avec 4 points. (Belga)