IMSA - Jan Heylen s'impose en GTD à Laguna Seca

(Belga) Jan Heylen (Porsche) a remporté ce dimanche la catégorie GTD en IMSA, championnat d'endurance nord-américain, à Laguna Seca. Maxime Martin (Aston Martin) a terminé 7e.

Longue de 2h40, la quatrième manche de l'IMSA à Laguna Seca a vu Jan Heylen, accompagné par l'Américain Ryan Hardwick, remporter sa deuxième course de la saison dans la catégorie GTD après les 24 Heures de Daytona en janvier dernier. Un ultime relais rondement mené lui a permis de passer de la 4e à la 1e place et de croiser le drapeau à damiers avec 5 secondes d'avance sur son premeir porusuivant. Aussi engagé en GTD, Maxime Martin a vécu une course plus difficile avec son équipier canadien Roman De Angelis. Deux pénalités sont venues entraver leur course, mais ils sont parvenus à terminer 7e de leur catégorie. Au classement général, la course a été remportée par le prototype Acura de l'Américain Ricky Taylor et du Portugais Filipe Albuquerque. (Belga)