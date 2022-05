L'Atlético Madrid pourrait refuser de faire une haie d'honneur aux joueurs du Real Madrid

Le Real Madrid est champion d'Espagne depuis samedi. Le club espagnol a obtenu le trophée après une saison de haut niveau et se déplacera dimanche au Metropolitano pour affronter l'Atlético dans un derby de Madrid toujours très particulier.

La tradition veut que le champion ait droit à une haie d'honneur. Mais selon le journal AS, les joueurs de l'Atlético sont sceptiques à ce sujet et pourraient refuser d'appliquer cette tradition dimanche. "En tant que capitaine, je fais partie de ceux qui n'aiment pas faire ou recevoir une haie d’honneur. Cependant, cela n’a pas encore été décidé et le club discutera avec l’équipe", a confirmé Jan Oblak ce week-end, tandis que Giménez estime lui qu'il faut "respecter nos fans".

Ce ne serait pas une première, le Real ayant refusé de faire de même dans l'autre sens en 2014, avant de snober le Barça en 2018.