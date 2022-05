Serie A - Walter Mazzari n'est plus l'entraîneur de Cagliari

(Belga) Walter Mazzarri n'est plus l'entraîneur de Cagliari, a annoncé le club de Serie A lundi. La formation sarde pointe à la 17e place du championnat italien, la première synonyme de maintien dans l'élite, alors qu'il reste trois journées au programme, dont deux contre des rivaux pour le maintien, Salernitana (18e) dimanche et Venise (20e) lors de l'ultime match de la saison.

Mazzari, 60 ans, était arrivé en septembre 2021 après le départ de Leonardo Semplici et disposait d'un contrat jusqu'en juin 2024. Il aura dirigé Cagliari à 34 reprises, affichant le bilan de 7 victoires, 9 partages et 18 défaites. Mazzari s'était fait connaître en obtenant la promotion de Livourne en Serie A en 2004. L'année suivante, il avait pris la tête de la Reggina, dont il a assuré le maintien pendant trois saisons. Il a ensuite dirigé la Sampdoria pendant deux ans avant de débarquer à Naples durant la saison 2009-2010. Avec Naples, il a obtenu une troisième place en 2011 et une deuxième en 2013 et remporté la Coupe d'Italie 2012. Son passage à l'Inter, où il a signé en juin 2013, n'avait pas été une réussite et s'était soldé par un licenciement en novembre 2015. Mazzarri avait ensuite dirigé Watford, terminant 17e du championnat anglais en 2017, avant de remplacer Sinisa Mihajlovic à la tête du Torino en 2018 et d'y rester jusqu'en février 2020. (Belga)