Bienvenue, Lya: le Diable Rouge Timothy Castagne est devenu papa pour la première fois (photo)

Le Diable Rouge Timothy Castagne a annoncé lundi, en postant une photo sur les réseaux sociaux, qu'il était devenu papa pour la première fois. Sa fille Lya est née ce lundi 2 mai.

Castagne, 26 ans, évolue à Leicester City depuis 2020 et compte 20 apparitions et 2 buts en équipe nationale. Sur ce cliché diffusé sur Instagram, on peut voir la petite famille tenir la main de la petite fille avec tendresse.