L'édito d'Anne Ruwet: "Go to Paris !"

Le 28 mai prochain, les fans anglais pourraient bien envahir massivement les rues de Paris. Si les fans de Liverpool ont déjà mis une option sur la réservation de leur city-trip au cœur de la capitale française, les supporters de Manchester City patientent eux encore un peu, conscients qu’une remontada madrilène pourrait les priver de ce rendez-vous tant attendu.

Mardi, Villarreal s’apprête à connaitre une soirée mémorable. Qu’elle soit synonyme de victoire ou non, cette rencontre sera l’apothéose d’une saison durant laquelle les troupes d’Unai Emery auront véritablement marqué les esprits. Après avoir éliminé la Juventus et le Bayern, le sous-marin jaune a bien résisté lors de la manche-aller face à Liverpool...jusqu’à la 53ème minute. Mais avec ce score de 2-0, les Reds ont fait un grand pas vers Paris. De l’avis même de Jurgen Klopp, il faudra malgré tout faire preuve d’humilité… pour éviter d’être humiliés ! Si nous avons eu notre lot de surprises cette saison en Ligue des Champions, assister à l’élimination de Liverpool face à Villarreal constituerait un événement presque paranormal tant les Reds semblent armés pour revendiquer la victoire finale. Mais si le football nous fait tant vibrer, c’est grâce à cette part d’imprévisibilité qui peut, le temps d’une soirée, faire basculer toutes nos certitudes. L’invité surprise parviendra-t-il encore à conserver ce statut au stade de la finale de la compétition ? Réponse mardi avec Emiliano Bonfigli et Mbaye Leye, en direct du bouillonnant Stade de la Cerámica !

Le tour d’Espagne va ensuite se poursuivre pour Emiliano et Mbaye. Mercredi, direction Madrid où le Real doit une nouvelle fois croire au potentiel héroïque de son attaquant, Karim Benzema. Qui d’autre pourrait, en effet, endosser ce statut de héros à part lui ? L’attaquant français a déjà démontré qu’il était capable de renverser à lui seul les situations les plus délicates. Il ne fait aucun doute que mercredi, tous les regards des amoureux du ballon rond se tourneront vers le Bernabeu qui vient de célébrer ses champions en Liga. Quatre jours plus tard, les Madridistas auront à cœur de vivre une nouvelle soirée exceptionnelle pour valider leur place en finale. Mais les troupes d’Ancelotti seront-elles remises de leurs festivités ? Celles-ci vont-elles se prolonger jusque mercredi soir ? Gageons que les coéquipiers de Thibaut Courtois auront au moins rectifié le tir du point de vue défensif afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs que lors du match-aller. Sans cela, De Bruyne, Foden et les autres membres de l’armada offensive de Manchester City pourraient s’en donner à cœur joie. Citez nos Diables Rouges, c’est l’occasion de rappeler notre immense fierté de pouvoir se demander qui sera au rendez-vous le 28 mai à Paris… Kevin, Divock, Thibaut, Eden ? Chers représentants de notre pays, nous vous suivrons jusqu’à la célébration finale. Et l’équipe RTL Sport est déjà impatiente de vivre ce grand moment !