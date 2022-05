Philippe Vande Walle ne voit pas Liverpool flancher: "Klopp ne sous-estimera pas Villarreal"

Villarreal peut il renverser Liverpool au retour ?

Sincèrement, je n’y crois pas trop. Klopp ne fera pas l’erreur de sous-estimer Villarreal au retour. Il ne l’a, d’ailleurs, pas fait à l’aller. Liverpool m’a véritablement impressionné au niveau du pressing très intense que cette équipe peut installer dans une rencontre. En perte de balle, le trio offensif composé de Salah-Mané-Diaz a vraiment joué un rôle capital dans la récupération du ballon. Sur les flancs, les Reds peuvent compter sur Robertson et Alexander-Arnold qui attaquent sans relâche le porteur, sans oublier le milieu de terrain qui peut agir comme un cadenas, si je puis dire, sur le milieu de terrain adverse. Les Espagnols n’arrivaient tout simplement pas à sortir. Au regard de tous ces éléments là, je ne vois pas comment Villarreal pourrait renverser Liverpool. Klopp ne va rien lâcher…

Ces demi-finales sont le rendez vous des entraîneurs d’exception. Guardiola, Klopp, Ancelotti… Qui est le coach que tu admires le plus ?

Je vais vous dire…impossible de choisir entre les trois. Ces entraîneurs ont chacun un ADN différent. Klopp est un roi dans l’art de motiver ses joueurs. Il est aussi très fort dans la communication envers ses joueurs, vers le public, et vers les médias. Guardiola, lui, est, je ne vous apprends rien, un maître dans le jeu de possession. C’est l’image du technicien parfait. Il ne nie pas non plus le côté spectacle de la communication. Comme Klopp finalement, à la différence que chez Guardiola c’est plus théâtral et réfléchi. Le catalan est peut être le meilleur au monde. Ancelotti, lui, c’est l’expérience à l’état pur. Il n’est pas le coach le plus populaire au sein des fans de foot, pour un football plus stéréotypé peut être. Mais le palmarès parle pour lui. C’est en tout cas un entraîneur qui sait instaurer le calme dans un vestiaire et rassurer ses joueurs. Non, vraiment, impossible de choisir entre ces trois là.