Villarreal court le plus, Weigl est le plus endurant, Courtois le plus utilisé

(Belga) Trois joueurs du club espagnol de Villarreal CF occupent la tête des statistiques en ce qui concerne la distance parcourue sur le terrain cette saison en Ligue des Champions de football. Selon les statistiques publiées par l'UEFA, c'est le milieu de terrain défensif français Étienne Capoue qui mène ce classement avec 120,8 km parcourus en onze matchs, soit quasiment 11 km par match (10,98). Il devance ses coéquipiers espagnols Dani Parejo (120,2 km/10,93) et Pau Torres (114,5 km/10,41). Deux autres joueurs demi-finalistes de la compétition avec le "sous-marin jaune" figurent dans le top 10 des "marathoniens" des pelouses : le Néerlandais Arnaut Danjuma est 7e (107,8 km/9,80) et l'Espagnol Raul Albiol 10e (107,2/9,74).

L'Allemand de Benfica Julian Weigl pointe à la 4e place avec 112 km en 9 matchs. Sa moyenne est la meilleure puisqu'il parcourt 12,44 km par rencontre. L'Algérien de Manchester City Riyad Mahrez est 5e (110,6 km/10,05), le Brésilien du Real Madrid Vinicius Junior 6e (110 km/10,00), l'Espagnol de Benfica Alejandro Grimaldo 8e (107,7 km/10,77) et le Croate Luka Modric 10e (105,4 km/9,58). Jan Vertonghen (Benfica) pointe au 18e rang avec 97,9 km couverts en dix rencontres (9,79 km). Kevin De Bruyne (Manchester City) se retrouve en 37e position de ce classement. Il a parcouru 86,2 km en 9 matchs (9,58 en moyenne). L'UEFA révèle aussi que Thibaut Courtois est le joueur qui a joué le plus cette saison en Ligue des Champions (1020 minutes en 11 rencontres). On apprend que le gardien de but du Real a couru à cette occasion pas moins de 52,7 km, pas loin de 5 km par match (4,79). (Belga)