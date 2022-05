Le Bayern prolonge une de ses icônes: Thomas Müller a signé un nouveau contrat (photo)

Thomas Müller, figure emblématique du Bayern Munich de 32 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, annonce mardi le club bavarois, qui vient de remporter son dixième titre de champion d'Allemagne consécutif.



Les prolongations des deux autres piliers historiques, le capitaine Manuel Neuer et le buteur Robert Lewandowski, dont les contrats expirent aussi en juin 2023 (comme celui de Serge Gnabry), n'ont toujours pas été annoncées.



La presse allemande spécule même sur un possible départ de Lewandowski cet été, ce que le club a jusqu'ici totalement exclu.



Müller, originaire de la campagne bavaroise, est arrivé au Bayern à l'âge de dix ans et fait partie de l'effectif professionnel depuis 2008. Il a remporté deux Ligues des champions (2013, 2020), et il est depuis cette année seul détenteur du record de titres de champion d'Allemagne, avec 11 succès à son actif.



"Thomas Müller est une icône qui porte l'écusson du club dans son coeur", a commenté le patron du Bayern Oliver Kahn: "c'est quelqu'un qui assume son rôle de leader, et c'est un personnage important dans le vestaire, de par sa personnalité".