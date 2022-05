C'est non: Romelu Lukaku aurait déjà refusé deux offres de transfert pour cet été

Si l'on en croit le London Evening Standard, les choses sont déjà en train de bouger autour de Romelu Lukaku. Le Diable Rouge est en perdition à Chelsea, où sa situation ne cesse de se détériorer. Peu utilisé et considéré comme un joker, tout au plus, le Belge est cité avec insistance sur le départ dès cet été, un an seulement après un retour très attendu.

Selon le journal anglais, le Belge a déjà été approché par deux clubs. Le premier ? Newcastle, qui bénéficie d'une nouvelle fortune saoudienne et qui compte bien en profiter cet été pour attirer quelques stars. L'AC Milan, rival de l'Inter que Lukaku chérit tant depuis son passage là-bas, aurait aussi fait une offre au joueur. Mais le Belge aurait, dans les deux cas, décliné la proposition.

En plein rachat, Chelsea va devoir prendre une décision rapide: laisser filer Lukaku et chercher à récupérer une partie de sa mise (115 millions d'euros), ou le conserver et espérer qu'il retrouve ses sensations. Rendez-vous cet été.