Ligue des Champions - Liverpool décroche le premier billet pour la finale

(Belga) Liverpool s'est qualifié mardi pour la finale de la Ligue des Champions de football, en s'imposant 2-3 sur le terrain de Villarreal en demi-finales retour.

Vainqueur 2-0 à l'aller, les Reds se sont retrouvés menés 2-0 à la mi-temps après les buts de Boulaye Dia (3e) et Francis Coquelin (41e). : Fabinho (62e), Luis Diaz (67e) et Sadio Mané (74e) ont assuré la qualification des Reds en seconde période. Liverpool va jouer sa 10e finale de C1. Le club anglais a remporté la C1 à six reprises ( 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) et s'est incliné trois fois en finale (1985, 2007, 2018). Les Reds comptent aussi trois succès en Europa League (1973, 1976 et 2001, quand la C2 s'appelait encore Coupe de l'UEFA) et une victoire en Coupe des Coupes (1966). La seconde demi-finale aura lieu mercredi à Madrid où le Real recevra Manchester City. Les Cityzens s'étaient imposés 4-3 à l'aller, avec un but et un assist de Kevin De Bruyne. La finale aura lieu le 28 mai au Stade de France. (Belga)