F1 - Décès de l'ancien pilote de F1 Tony Brooks

(Belga) Le Britannique Tony Brooks, vainqueur de six Grands Prix de Formule 1 dans les années 1950, est décédé à l'âge de 90 ans, a indiqué la Formule 1 mardi.

Tony Brooks était un des meilleurs pilotes des années 50, avec Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari et Stirling Moss. Il était le dernier pilote de sa génération encore en vie. Brooks a débuté en F1 au GP de Grande-Bretagne 1956 au volant d'une BRM. Il a ensuite rejoint Vanwall l'année suivante, avant de passer chez Ferrari en 1959. Il termina sa carrière de pilote de F1 en 1961. Il a au total disputé 38 GP et en a remporté six: le GP de Grande-Bretagne 1957, le GP de Belgique, le GP d'Allemagne et le GP d'Italie en 1958 et les GP de France et d'Allemagne en 1959. Brooks a été vice-champion du monde en 1959 derrière Jack Brabham. (Belga)