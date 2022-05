Euromillions Volley League - Roulers s'impose à Menin et mène 2 à 0 en finale

(Belga) Roulers est allé s'imposer 3 sets à 0 à Menin mercredi soir lors du deuxième match de la finale des playoffs du championnat de Belgique de volley (messieurs).

Déjà vainqueur de la première manche, les Flandriens l'ont emporté 24-26, 13-25 et 15-25. Roulers n'a pas encore perdu un set après une victoire 3 à 0 aussi vendredi lors de la manche d'ouverture (25-22, 25-20 et 25-16). La troisième rencontre est prévue samedi à Roulers. Le titre de champion ira à la première équipe qui décroche trois victoires. Si nécessaire, un 4e match est au programme le 11 mai à Menin et un 5e le 14 mai à Roulers. Champion en titre, Roulers a coiffé les lauriers nationaux à 12 reprises, le record de titres étant détenu par Maaseik (16), qui a manqué une qualification pour la finale en terminant 3e du Champions Final Four. Menin n'a jamais été sacré champion encore et il faut remonter à 1994 pour voir un titre de champion échapper à Roulers et Maaseik. Zellik l'avait emporté cette année-là. (Belga)