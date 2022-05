BNXT League - Phoenix Brussels s'impose à Liège 65 à 72 lors du match aller des BNXT playoffs

(Belga) Phoenix Brussels est allé gagner 65 à 72 (mi-temps: 42-36) à Liège Basket en quarts de finale aller des playoffs transfrontaliers de la BNXT League de basket (messieurs), le championnat belgo-néerlandais, jeudi dans une salle de Huy désormais l'antre du club liégeois.

Le Brussels recevra Liège vendredi pour le match retour. Ces BNXT playoffs, les playoffs transfrontaliers, ont débuté mardi. Ils concernent huit équipes d'Elite Silver, dont Alost, Limburg United, le Brussels et Liège côté belge. Limburg United, vainqueur de la Coupe de Belgique, s'est imposé 79-93 à Den Helder, aux Pays-Bas. Alost est allé gagner 71-91 à l'Apollo Amsterdam. Le duel entre les clubs néerlandais de Yoast United et Basketbal Academie Limburg s'est terminé sur un score de 82-82. Dans les playoffs nationaux mardi (au meilleur des trois manches), Anvers avait battu Mons-Hainaut 111-79 et Spirou Charleroi s'était incliné 80-63 sur le parquet de Louvain. Les six meilleures équipes belges de la saison de BNXT League ont eu le droit de déterminer les playoffs nationaux, au terme desquels sera décerné le titre de champion de Belgique. Ostende et Malines, qui ont terminé aux deux premières places de l'Elite Gold en BNXT League, sont directement qualifiés pour les demi-finales. Les Côtiers affronteront le vainqueur d'Anvers - Mons, les Malinois celui de Charleroi - Louvain. Les quarts de finale, pour lesquels Anvers et Louvain ont l'avantage du terrain, se disputent au meilleur des trois manches. La 2e journée est prévue jeudi, à Mons et Charleroi, avant une belle éventuelle samedi. Les demi-finales se joueront au meilleur des cinq manches du 10 au 18 mai, tandis que la finale nationale, elle aussi au meilleur des cinq manches, se déroulera a du 21 au 29 mai. Les équipes éliminées dans les playoffs nationaux rejoindront ensuite les playoffs transfrontaliers au fur et à mesure. (Belga)