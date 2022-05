Ligue des Champions - Le Real Madrid rejoint Liverpool en finale le 28 mai au Stade de France

(Belga) Le Real Madrid s'est qualifié à son tour pour la finale de la Ligue des Champions de football mercredi rejoignant Liverpool, qualifié la veille, pour une finale prévue le 28 mai au Stade de France à Paris.

Battu 4 à 3 à l'aller en Angleterre, le club espagnol a battu Manchester City 3 à 1 après prolongation et prive Kevin De Bruyne de ses rêves de finale. Manchester City, finaliste l'an dernier, croyait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant la marque à la 73e minute par Mahrez (0-1) alors que Kevin De Bruyne venait juste de sortir (72e). Le Real Madrid de Thibaut Courtois parvenait à égaliser à la 90e minute par Rodrygo (1-1), monté au jeu à la 67e et qui ajoutait un second but une minute plus tard (2-1 et 5-5 au total). Dès la 4e minute en prolongation, Karim Benzema se faisait justice lui-même sur penalty pour porter l'avance à 3 buts à 1 pour le Real Madrid (95e). Mardi, Liverpool s'était qualifié en s'imposant 2-3 sur le terrain de Villarreal lors de sa demi-finale retour après l'avoir emporté déjà à domicile à l'aller (2 à 0). Le Real Madrid va tenter d'aller chercher une 14e Coupe d'Europe après ses succès en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 et 2018, finaliste aussi en 1962, 1964 et 1981, remportant aussi la Coupe de l'UEFA en 1985 et 1986. Liverpool va jouer sa 10e finale de C1. Le club anglais a remporté la C1 à six reprises ( 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) et s'est incliné trois fois en finale (1985, 2007, 2018). Les Reds comptent aussi trois succès en Europa League (1973, 1976 et 2001, quand elle s'appelait encore Coupe de l'UEFA) et une victoire en Coupe des Coupes (1966). (Belga)