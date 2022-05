"Que Dieu descende et nous explique": la presse espagnole sous le choc après le miracle du Real Madrid (photos)

La remontada du Real Madrid contre Manchester City est en une de toute la presse sportive espagnole. Ce n'est pas une surprise, tant le scénario de la rencontre tient du scénario de sciences-fiction. Menés 0-1 à l'entrée du temps additionnel, les Madrilènes ont finalement retourné la situation en quelques minutes, obtenant un succès miraculeux et une qualification pour la finale de la Ligue des Champions.

Une soirée mémorable que la presse espagnole savoure globalement. "C'est une leçon épique", explique par exemple El Mundo. AS, l'un des plus gros quotidiens espagnols, parle d'une "nuit surnaturelle venue d'un autre monde". "Que Dieu descende sur terre et nous explique", titre de son côté Marca, qui parle ensuite d'un scénario incroyable. "Si le PSG était déjà inexplicable, si Chelsea était déjà incroyable, la nuit dernière à Chamartín est, tout simplement, la meilleure nuit d’un stade qui les a vus de toutes les couleurs. Et c’est beaucoup à dire", peut-on y lire.

L'euphorie est nationale en Espagne.