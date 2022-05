Neymar file à Monaco pour jouer au poker et perd 25.000 euros

Neymar n'est pas le joueur le plus occupé en ce moment. Le Brésilien n'a plus grand-chose à jouer en fin de saison avec le PSG, éliminé de la Ligue des Champions et déjà champion de France. S'il sera de la partie contre Troyes ce week-end, Neymar a par contre profité d'une petite virée à Monaco pour participer à un tournoi de poker.

Fan de cette discipline, le Brésilien avait l'occasion de s'y frotter à quelques beaux noms, histoire de se jauger un peu. Problème: il a perdu les 25.000 euros misés d'entrée, comme requis par l'organisation, en s'inclinant en plein milieu de la compétition.

Neymar, passionné de poker, avait déjà révélé qu'il envisagerait une reconversion dans ce domaine une fois sa carrière dans le football terminée.