Zlatan Ibrahimovic lâche une bombe: le Suédois envisage de mettre un terme à sa carrière

Zlatan Ibrahimovic va peut-être mettre fin à un très beau chapitre. Âgé de 40 ans, le géant suédois n'a pas encore pris sa décision quant à son avenir dans le football, alors qu'il arrive au bout de son contrat à l'AC Milan au moins de juin.

Interrogé par ESPN, 'Ibra' n'a pas caché qu'il pensait sérieusement à arrêter. Même si rien n'est encore acté. "Je suis proche de la sortie. J'ai un peu peur : si je dois arrêter, que dois-je faire ?", a-t-il déclaré dans cette interview. "Quel serait le prochain chapitre ? Je connais les différentes possibilités, je pourrais faire beaucoup de choses, mais l'adrénaline que j'ai maintenant sur le terrain, je ne sais pas si je pourrais la trouver ailleurs. J'essaie de repousser ce moment, de jouer et de marquer des buts", a-t-il précisé dans la foulée.

Il a ensuite évoqué sa forme physique, lui qui n'a pas été épargné par les blessures cette saison, comme un argument de poids dans sa future décision. "Évidemment, pour continuer à jouer, je dois être bien physiquement, je dois être capable de le faire, je dois pouvoir prendre du plaisir à jouer. Ça ne sert à rien de jouer si on souffre trop, mieux vaut être réaliste et se dire : 'Ça suffit'. Et vous commencez un nouveau chapitre. Si je pensais à ma retraite, je ne pourrais pas aider mes coéquipiers et moi-même à faire ce que je voudrais. Les footballeurs suivent chaque jour le même programme. Et je le fais depuis 25 ans. Vous êtes comme un soldat. Je suis proche de la fin, mais pas encore", a déclaré le Suédois.

Sa décision devrait être prise dans quelques semaines.