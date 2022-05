Presque 3 ans plus tard, il gagne à nouveau: Philippe Gilbert s'adjuge la troisième étape des Quatre Jours de Dunkerque

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a remporté la troisième étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro) jeudi sur 170,1 km entre Péronne et Mont Saint-Éloi. Le Remoucastrien a devancé les Français Jason Tesson (St Michel-Auber93) et Julien Simon (TotalEnergies)



Trois hommes formaient l'échappée du jour avec Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) et les Français Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) et Kévin Besson (Nice Métropole Côte d'Azur). Après avoir compté cinq minutes d'avance sur le peloton, le trio était repris à un peu plus de 6 kilomètres de l'arrivée. La victoire se jouait au sprint dans une légère bosse et Philippe Gilbert se montrait le plus rapide pour aller chercher la 79e victoire de sa carrière pour sa dernière saison dans le peloton.

Sa dernière victoire remontait au 11 septembre 2019 avec la 17e étape du Tour d'Espagne. Deuxième de l'étape mercredi, Jason Tesson reste en tête du classement général avec 15 secondes d'avance sur le Néerlandais Arvid De Kleijn et sur Philippe Gilbert. Vendredi, la quatrième des six étapes reliera Mazingarbe à Aire-sur-la-Lys sur un parcours vallonné de 174,8 km. Cette 66e édition s'achèvera dimanche. Le Néerlandais Mike Teunissen a remporté la dernière édition, disputée en 2019.