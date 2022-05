Euphoriques, les supporters de Francfort fêtent la qualification pour la finale de l'Europa League sur la pelouse (vidéo)

'Eintracht, lauréat de la C3 qui s'appelait alors Coupe de l'UEFA en 1980, a un peu été, cette saison, le "Villarreal" de la Ligue Europa: une équipe sans éclat de milieu de tableau de son championnat (actuellement 11e), mais littéralement transfigurée par les lumières de l'Europe.



Les coéquipiers de Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris SG, atteignent la finale invaincus après 12 matches dans la compétition. Leur ticket pour Séville est d'autant plus mérité qu'ils ont eux-même éliminé en quart de finale le grand favori, le FC Barcelone, en allant s'imposer 3-2 au Camp Nou (1-1 à l'aller à Francfort). Contre West Ham jeudi, ils ont bénéficié de l'exclusion du défenseur Aaron Cresswell dès la 17e minute, pour une faute en position de dernier défenseur. L'entraîneur des "Hammers" David Moyes a également vu un carton rouge en fin de match pour contestation.

Après le coup de sifflet final, des milliers de supporters sont montés sur la pelouse pour célébrer cette qualification historique. Des images tout bonnement impressionnantes. Mais d'autres fans ont déjà fait bien plus fort, comme nous l'explique l'équipe de D'où ça Sport, votre podcast RTL dédié au sport. On y découvre notamment un supporter revenant à la vie ou une célébration qui a fait évader plus de 100 prisonniers.