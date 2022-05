"Je ne prendrai pas de douche avec lui": les aveux glaçants d'un ancien joueur sur l'homophobie dans le football

Le football et l'homosexualité, c'est un vaste sujet. Des voix commencent à s'élever pour dénoncer l'homophobie dans le milieu. C'est notamment le cas de Patrice Evra, qui est sorti de ses gonds dans le podcast The Mid Point, en revenant sur un épisode vécu en 2018, alors qu'il jouait à West Ham, en Angleterre.

Selon l'international français, l'homophobie est un vrai problème dans les vestiaires. "Être gay dans le football, c'est tabou. Vous ne pouvez pas être un joueur gay, les gens deviendraient fous", a-t-il lancé, avant d'étayer son propos par un exemple concret, qu'il a vécu personnellement. "Quand je jouais à West Ham, un membre de la fédération anglaise est venu pour nous dire: 'Vous savez, on doit accepter tout le monde'. Et certains joueurs disaient: 'Non, si un de mes coéquipiers est gay, il doit partir tout de suite. Je ne prendrai pas de douche avec lui'. Je me suis levé, et j'ai dit: 'Taisez vous! Écoutez-vous, on est en 2018 et vous ne pouvez toujours pas accepter tout le monde", a-t-il expliqué.

Evra avait déjà critiqué ce genre de comportements par le passé.