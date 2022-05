Un incroyable bain de foule: les fans du Real Madrid encerclent la voiture de Thibaut Courtois pour le remercier (vidéo)

On vous en parlait hier, Thibaut Courtois a eu droit à un fameux hommage des supporters du Real Madrid mercredi soir. Le Diable Rouge, qui a sorti quelques arrêts de haut niveau contre Manchester City, a été élu homme du match. Repéré dans sa voiture, il avait eu droit à une véritable hait d'honneur.

Des nouvelles images de cette scène ont été dévoilées par Mishel Gerzig, sa compagne, sur Instagram. On y voit le joueur entouré de fans pendant de longues secondes, certains n'hésitant pas à taper sur la carrosserie et à chanter ses louanges. "Oh mon Dieu !", s'est exclamée, émerveillée, la jeune femme devant cette scène incroyable.