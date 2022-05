Ligue des Champions de basket - Ismael Bako en finale avec Manresa pour un duel 100% espagnol contre Tenerife à Bilbao

(Belga) Ismael Bako a réussi à se qualifier avec son club de Manresa pour la finale de la Ligue des Champions de basket (messieurs), version FIBA, dimanche à Bilbao où les Espagnols affronteront Tenerife.

Manresa l'a emporté vendredi en demi-finale contre les Allemands de Ludwigsburg 55 à 63. L'intérieur des Belgian Lions a joué 19 minutes pour inscrire 10 points (4/5 à 2pts, 2/3 aux lancers) et prendre 3 rebonds complétant sa ligne de stats avec une interception et deux fautes personnelles. Les Canariens se sont imposés de leur côté 78 à 71 dans la première demi-finale de ce Final Four contre les Israéliens d'Hapoel Holon. Il s'agira pour Tenerife de sa 3e finale en six éditions de cette compétition. (Belga)