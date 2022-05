Coupe de France: Nice-Nantes, finale incertaine entre clubs impatients

Une "Vieille Dame" à la mode "vintage": la finale de la 105e édition de la Coupe de France oppose, samedi (21h00), Nice et Nantes, deux clubs historiques en plein renouveau sportif, qui lorgnent un premier trophée en plus de vingt ans, à Saint-Denis.

Pour la première fois depuis 2019, le trophée sera brandi dans un Stade de France à guichets fermés, libéré des restrictions liées au Covid.

Près de 80.000 spectateurs, dont la moitié de supporters des Aiglons (19.800) et des Canaris (21.000), sont attendus dans l'enceinte dyonisienne, mais pas son invité le plus régulier, le Paris SG.

L'absence du prédateur de la capitale, qui n'avait plus raté la finale depuis 2014, a ouvert la voie à deux prétendants qui sortent de leur tanière, le ventre vide après une longue hibernation.

Nantes, qui n'a plus rien gagné depuis son titre de champion en 2001, va disputer sa première finale depuis celle de la Coupe de la Ligue en 2004, perdue aux tirs au but contre Sochaux (1-1 a.p., 5-4 aux t.a.b.).

Nice s'est incliné deux années plus tard contre Nancy (2-1), dans cette compétition aujourd'hui disparue. Son dernier trophée remonte à la Coupe de France 1997, remportée contre Guingamp (1-1 a.p., 4-3 aux t.a.b.).

- Nice favori -

L'excitation autour de cette rencontre est à la hauteur de l'attente des supporters. "Nous voulons leur donner ce bonheur et cette fierté" de gagner le trophée, a assuré Dante, capitaine des Aiglons.

Le "Gym" n'a plus rien à voir avec la génération des Bruno Valencony et Frédéric Gioria titrés il y a 25 ans. Le club a changé de peau en 2019, avec le rachat (100 M EUR) par le géant de la chimie Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

Un trophée validerait les investissements consentis par son propriétaire qui veut faire de la formation azuréenne une habituée des compétitions européennes, même si l'offre en cours de l'homme d'affaires pour acquérir Chelsea a semé le doute sur son engagement, dernièrement.

"C'est avant tout l'histoire d'un groupe de joueurs. Mais je sais, je reçois assez de messages, que Jim Ratcliffe et Ineos seraient fiers de partager ce moment de bonheur", a expliqué l'entraîneur Christophe Galtier.

Visage du projet niçois, le technicien, recruté l'été dernier, a transformé l'identité de jeu en y injectant l'ADN défensif qui a fait son succès à Saint-Etienne et Lille.

Le PSG s'y est cassé les dents en 8es de finale (0-0, 6-5 aux t.a.b.). Le talent de ses jeunes attaquants, incarné par Amine Gouiri, a pris le relais, contre Marseille (4-1) et Versailles (N2, 2-0) lors des tours suivants.

Pour la finale, "il faudra un supplément d'âme mais qu'ils (les joueurs, NDLR) restent eux-mêmes, ce n'est pas le moment de chercher à inventer quelque chose", a assuré Galtier.

La qualité de leur effectif, toujours en lice pour finir sur le podium en championnat, donne une longueur d'avance aux Niçois, face aux Nantais, qu'ils ont battus deux fois en championnat (2-0 et 2-1).

"Ils sont plus forts que nous. Mais ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le terrain qui gagne", a lancé l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré, qui a insufflé un nouvel état d'esprit au club.

- "Donner sa vie" -

L'ancien joueur de Nantes (1983-1990), recruté début 2021 pour éviter la relégation, a fait oublier des années de mauvais résultats et de tensions entre ultras et le président Waldemar Kita.

Au contraire, le parcours sans faute de ses joueurs a rappelé de belles images au club, trois fois titré dans la compétition, notamment en 2000, face aux amateurs de Calais (2-1), l'une des finales les plus emblématiques de la Coupe de France.

Comme Nice, Kombouaré s'appuie sur la jeunesse de ses cadres, comme le buteur Randal Kolo Muani et le gardien Alban Lafont.

"On est calme. Ces matches-là, si demain (samedi) on ne prend pas du plaisir, je ne sais pas à quel moment on va profiter", a glissé le milieu Ludovic Blas.

Les Canaris, 9e de L1, peuvent participer à leur première compétition européenne depuis 2004, en cas de victoire.

Si le palmarès des clubs est ancien - Nice a été titré en 1952, 1954 et 1997, Nantes en 1979, 1999 et 2000 -, la plupart des acteurs n'ont pas gagné de titre. L'occasion de dépoussiérer un album souvenir où les photos paraissent "vintage"...

ah-fcc-str-eba/jed/bde/lve