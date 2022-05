"Je donnerai ma vie pour ça": Neymar prêt à snober le PSG pour gagner la Coupe du Monde au Qatar

Neymar n'a plus qu'une seule idée en tête. Jusqu'ici malheureux dans ses conquêtes de titre avec le Brésil, le joueur du PSG n'a pas caché que sa plus grande ambition était de gagner la Coupe du Monde 2022, jouée en novembre prochain au Qatar.

Dans une interview accordée à un média de Flamengo, Neymar n'a pas caché qu'il était prêt à tout pour soulever la Coupe du Monde, lui qui avait avancé l'hypothèse d'arrêter de jouer en équipe nationale après le tournoi qatari. "Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde. Je voulais vraiment gagner la Ligue des champions avec le PSG, mais ce rêve est reporté. J’espère que 2022 se terminera avec la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça", a lâché le joueur du PSG.

Pour y arriver, il a laissé sous-entendre qu'il était prêt à se concentrer davantage sur sa sélection que sur ses objectifs en club. "J'ai disputé deux Coupes du monde, je sais comment ça marche, ça passe très vite, surtout si on n'est pas à 100 %. C'est mon plus grand rêve en ce moment. J'ai d'autres objectifs au PSG, mais je me concentre là-dessus en ce moment", a-t-il déclaré.

Rendez-vous dès les phases de poules, avec des duels contre la Serbie, la Suisse et le Cameroun.