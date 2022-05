Seulement 20.000 supporters pour la finale de la Ligue des Champions: le gros coup de gueule de l'entraîneur de Liverpool (vidéo)

L'UEFA a dévoilé le nombre de places allouées aux deux clubs engagés pour la prochaine finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Liverpool s'affronteront à Saint-Denis, au Stade de France, le 28 mai prochain dans une atmosphère sans doute incroyable. Mais le nombre de tickets proposés aux fans des deux clubs fait polémique.

En effet, seules 19.618 places seront réservées aux fans des deux équipes. Cela signifie qu'il resterait 35.000 places allouées aux partenaires, aux supporters neutres et aux fédérations membres de l'UEFA. Une décision qui ne plaît pas vraiment à Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds. "Quand vous voyez le nombre de places réservées… Est-il vrai que nous n’avons que 20.000 tickets ? Et 20.000 pour le Real Madrid ? Et les 35.000 restantes… Que deviennent les 35.000 restantes ? Où sont ces tickets ?", a tiqué l'Allemand.

Pour éviter de se retrouver en infériorité numérique, Klopp a invité les fans anglais à rejoindre Paris pour voir la finale en dehors du stade. "Si vous n’avez pas de ticket, Paris reste une belle ville, grande. La dernière fois à Bâle c’était moins… Paris est grand, on peut y aller même sans billet pour passer un bon moment. Comportez-vous bien et profitez. Et si vous ne pouvez pas y aller, regardez la finale de chez vous. Peu importe qui il y aura autour de vous, ce sera fantastique", a lâché le tacticien allemand.

Le message est passé.