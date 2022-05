Cyclisme: "Tout va dans le bon sens", rassure Alaphilippe après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège

"Tout va dans le bon sens", a rassuré samedi le champion du monde Julian Alaphilippe à propos de son état de santé depuis sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège, ajoutant que "les prochains examens décider(aient) de la suite de (sa) saison".

"Ma récupération se passe bien et les douleurs sont moins fortes. Je respire beaucoup mieux et tout va dans le bon sens. J'espère que d'ici peu cette grosse chute ne sera plus qu'un mauvais souvenir", écrit sur Instagram le coureur de l'équipe Quick-Step.

Julian Alaphilippe avait lourdement chuté le 24 avril à 60 kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Il avait été hospitalisé, souffrant notamment d'un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate).

"Les prochains examens décideront de la suite de ma saison. Déjà motivé pour la suite et hâte de vous retrouver", poursuit Alaphilippe, dont la participation au Tour de France, qui débutera le 1er juillet, est en suspens.

L'éventuelle participation du Français à la Grande Boucle "relève du contre-la-montre" et aucun plan B n'est encore prévu en cas de forfait, avait indiqué dimanche dernier le manager de l'équipe Quick-Step, Patrick Lefevere.