Quatre Jours de Dunkerque - Gianni Vermeersch heureux d'avoir remporté "son étape préférée"

(Belga) Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) s'est offert l'étape reine des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro) samedi en franchissant en tête la ligne d'arrivée au sommet de la bosse à Cassel. Le Flandrien, 29 ans, a résisté en costaud aux assauts d'Oliver Naesen (AG2R Citröen), 2e, et remonté Philippe Gilbert (Lotto Soudal) à l'attaque, 4e et nouveau leader à la veille de l'arrivée à Dunkerque dimanche.

"Je suis certainement très heureux d'avoir remporté mon étape préférée", a confié Gianni Vermeersch. "C'était même un petit rêve en fait. Je viens très souvent ici et ce Mont Cassel fait partie d'un de mes parcours d'entraînement. On savait que Philippe Gilbert allait tenter quelque chose, mais son attaque a fait très mal (à 1.6 km de l'arrivée, ndlr). "J'ai du m'adapter et retrouver mon rythme pour réussir à rentrer. Après je me suis concentré sur le sprint dans le village de Cassel. Ce n'est jamais facile avec les pavés, mais j'ai été jusqu'au bout. Enfin, un peu de bonheur parce que j'ai eu ma part de malchance cette année. J'ai été souvent concerné par des chutes et après Tirreno, j'ai été malade. Et depuis lors, je n'avais pas retrouvé de bonnes sensations, jusqu'à aujourd'hui en fait. Je serai au départ du GP Vermarc à Rotselaar (le 15 mai) puis à l'Antwerp Port Epic (le 22 mai), une course qui me convient bien", a conclu Gianni Vermeersch. Et pour cause, Gianni Vermeersch signe samedi la 3e victoire pro de sa carrière, deux ans après son succès à l'Antwerp Port Epic (1.1), précisément. Il avait ouvert son compteur en 2017 à la Slag om Norg (1.1) aux Pays-Bas. (Belga)