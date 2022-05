Les Belges à l'étranger - Sels préserve le zéro, Strasbourg s'impose à Brest et peut toujours prétendre au podium

(Belga) Samedi après-midi, Matz Sels et Strasbourg se sont imposés, 0-1, sur le terrain de Brest dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1.

Le RC Strasbourg a pu compter sur l'expérimenté Gameiro pour débloquer la situation lors de son déplacement sur la pelouse de Brest. L'ancien Parisien a débloqué le marquoir à la 72e minute et inscrit l'unique but de la rencontre, offrant ainsi la victoire aux siens. Strasbourg réalise une saison bien au-delà de ses espérances, et occupe actuellement la 5e place du classement de Ligue 1, à 2 journées de la fin. Néanmoins, ses concurrents directs comptent tous 1 match de moins. Dans la course au podium, Marseille (65e points) et Rennes (62 points) précèdent tous les deux les Alsaciens (60 points), qui sont au coude à coude avec Nice (60 points). Même Lyon et Lens (55 points tous les deux) pourraient venir gâcher la fête. Tout reste donc à jouer dans la course aux 5 places européennes. (Belga)