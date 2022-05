Quatre Jours de Dunkerque - Oliver Naesen, 2e de l'étape et du général: "

(Belga) Oliver Naesen a réalisé une belle opération samedi en prenant la 2e place de l'étape au Mont Cassel derrière Gianni Vermeersch pour se situer à 4 secondes au général de Philippe Gilbert (Lotto Soudal) à la veille de l'arrivée des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro). Mais le Flandrien sait aussi que sauf rebondissement, il ne pourra remporter l'épreuve, sachant aussi qu'il peut être père à tout moment.

"Je sais d'expérience que tout se joue dans cette course au Mont Cassel" ,a confié le coureur d'AG2R Citroën. "Les deux premières étapes sont pour les sprinters puis il y a cette arrivée à Cassel. A Eloi (dimanche, ndlr), on va à nouveau vers un sprint massif. Et je sais au fil des ans ce dont je suis capable. Je ne vais plus dans les sprints dangereux, je pourrais mais je ne préfère pas". Oliver Naesen pourrait aussi devenir papa d'un moment à l'autre. "J'espère un coup de fil pour me dire que je suis papa pour la première fois. Chaque jour, la voiture est prête sur le parcours pour me permettre de rentrer à la maison. Ma grand-mère était à Cassel, cela fait plaisir aussi de voir de la famille sur les courses." (Belga)