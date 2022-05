Euromillions Volley League - Roulers champion de Belgique pour la 13e fois

(Belga) Roulers a décroché samedi son 13e titre de champion de Belgique de volley à la suite de sa victoire 3-0 (25-22, 25-20, 25-13) sur Menin dans le 3e match de la finale des playoffs du championnat de Belgique de volley (messieurs).

Les Roulariens, tenants du titre, avaient gagné les deux premières manches sur le même score de 3-0. Avec ce 13e titre, Roulers revient à 3 titres du record de Maaseik, qui a été seize fois champion de Belgique. Cette saison, le club limbourgeois a manqué une qualification pour la finale en terminant 3e du Champions Final Four. Menin n'a jamais été sacré champion encore et il faut remonter à 1994 pour voir un titre de champion échapper à Roulers et Maaseik. Zellik l'avait emporté cette année-là.