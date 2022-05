WTA Madrid - Premier titre sur terre battue pour Ons Jabeur

(Belga) Ons Jabeur a inscrit le tournoi WTA 1000 de Madrid à son palmarès. La Tunisienne, 10e mondiale et 8e tête de série, s'est imposée en trois sets 7-5, 0-6, 6-2 en 1h54 face à l'Américaine Jessica Pegula, 14e mondiale et tête de série N.12, en finale de ce tournoi sur terre battue doté de 6.575.560 dollars.

Ons Jabeur, qui disputait à 27 ans la sixième finale de sa carrière, a décroché dans la capitale espagnole son second titre WTA après celui obtenu sur gazon à Birmingham en 2021. Jessica Pegula, 28 ans, se retrouvait pour la quatrième fois en finale. Elle n'en a gagné qu'une pour l'instant, à Washington en 2019. En tournoi WTA 1000, la catégorie équivalente aux Masters 1000 sur le circuit ATP, la plus relevée après les Grand Chelem, ni l'une et l'autre n'avaient encore jamais fait mieux qu'une demi-finale. A Indian Wells en 2021 pour Jabeur, à Miami en avril pour Pegula. Pour ses deux premiers tournois de la saison sur terre battue, la Tunisienne avait atteint la finale à Charleston (Etats-Unis) et les quarts de finale à Stuttgart (Allemagne). Jessica Pegula, elle, n'avait gagné qu'un match sur ocre en 2022 avant le tournoi madrilène, à Charleston (Etats-Unis), sur la terre américaine.