Bundesliga - Schalke retrouve la Bundesliga

(Belga) Schalke 04, bastion historique du football allemand, a validé samedi son retour en Bundesliga après une saison de purgatoire en D2, grâce à une victoire 3-2 à domicile contre St Pauli.

Le club sept fois champion d'Allemagne (dernier titre en 1958) a conquis son billet en retournant à domicile un match complètement fou: mené 2-0 par St Pauli après 17 minutes de jeu, Schalke a refait son retard et repris l'avantage 3-2 en deuxième période, alors que deux joueurs de St Pauli ont été exclus. Après 33 journées sur 34, les joueurs de la Ruhr comptent 62 points et ne peuvent plus être rejoints en tête d'un championnat d'une incroyable densité. Avant la dernière journée dimanche 15 mai, trois équipes sont à égalité à la deuxième place, seulement séparées par la différence de buts: Hambourg, Darmstadt et Brême (tous 57 pts). Même St Pauli (54 pts) a encore mathématiquement une chance (infime) de monter. Seuls les deux premiers du classement accèdent directement à la première division, le troisième devant disputer un barrage contre le 16e de Bundesliga. (Belga)