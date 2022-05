Coupe de France - Nantes remporte sa quatrième Coupe de France en battant Nice en finale

(Belga) Nantes a remporté sa quatrième Coupe de France en battant Nice (1-0) grâce à un penalty de Ludovic Blas (47e), samedi au Stade de France à Saint-Denis.

Les Canaris s'imposent après 1979, 1999 et 2000 et décrochent leur premier trophée depuis leur huitième titre de champion de France, en 2001. Ce succès récompense le travail de l'entraîneur Antoine Kombouaré, ancien joueur maison entre 1983 et 1990, qui a repris une équipe au bord de la relégation, la saison passée. Les Nantais sont ainsi qualifiés pour les poules de la prochaine Europa League. Le club n'a plus disputé de Coupe d'Europe depuis 2004, et une courte apparition en Coupe Intertoto. Nantes succède au PSG au palmarès de la Coupe de France. Le PSG, vainqueur des deux éditions précédentes et sacré champion de France pour la 10e fois le mois dernier, détient le record de victoires en Coupe avec 14 trophée, devant Marseille (10). Jusqu'à cette année, les Parisiens avaient participé à toutes les finales depuis 2014, Nice a soulevé la Coupe à trois reprises, en 1952, 1954 et 1997. Le "Gym", qui voulait offrir à son propriétaire britannique Ineos son premier titre depuis le rachat en 2019, pourrait rejoindre les Nantais en Coupe d'Europe grâce au Championnat. Les joueurs de Christophe Galtier, sixièmes de Ligue 1 à trois journées de la fin, sont bien placés pour accrocher une compétition continentale, une consolation après l'occasion manquée à Saint-Denis. (Belga)