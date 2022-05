Éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, Guardiola envoie une pique à... José Mourinho et la Roma

Pep Guardiola et Manchester City ont dû essuyer une nouvelle désillusion en Ligue des Champions cette saison après une défaite spectaculaire contre le Real Madrid.

Depuis des années, les propriétaires des Cityzens dépensent sans compter pour s'offrir la meilleure équipe possible et remporter enfin la prestigieuse Ligue des Champions : un peu plus de 117 millions d’euros l’été dernier pour convaincre Aston Villa de lâcher son joyau Jack Grealish. Mais aussi 68 millions sur Ruben Dias, 45 sur Nathan Aké et 33 sur Ferran Torres l’année précédente. En 2019, il y avait eu João Cancelo pour 65 millions et Rodri pour 62, entre autres. Sans oublier ce mercato à 300 millions d’euros en 2017 avec les signatures d’Ederson, Benjamin Mendy, Danilo, Kyle Walker, Aymeric Laporte ou encore Bernardo Silva.

Une stratégie payante sur la scène nationale avec cinq (et peut-être bientôt six) titres de champion d’Angleterre, deux Coupes d'Angleterre et six Coupes de la Ligue glanés depuis 2008 et l'arrivée aux commandes d'un fonds souverain d'Abu Dhabi.

Mais la situation est plus compliquée sur la scène européenne où les Mancuniens ne parviennent pas à contrétiser leur rêve. Une situation qui fait jaser outre-manche. Présent en conférence de presse samedi, Guardiola s'est laissé emporter après la question d'un journaliste. "Les gens disent que c'est un échec parce que cette équipe n'a pas réussi à gagner la Ligue des champions. Je ne suis pas du tout d'accord mais je l'accepte, je ne débattrai pas à propos de qui a raison ou qui a tort. J'ai toujours faim, je pense chaque jour à quel point je suis chanceux et heureux. Je sais que les gens ici sont obsédés par la C1. Le jour où nous la gagnerons, je suis sûr qu'ils diront que c'est parce que nous avons dépensé autant d'argent, pas pour notre travail", a-t-il déclaré.

Dans son élan, le Catalan en a profité pour glisser une pique à... l'AS Rome. Le club italien, entraîné par son ennemi José Mourinho, s'est hissé cette semaine en finale de la Conference League où il affrontera le Feyenoord Rotterdam.

"Pour moi, ce n'est pas une question d'argent et les supporters ne le comprennent pas. La Roma a également dépensé beaucoup d'argent mais elle n'est pas en Ligue des champions", balance l'ancien coach du Barça.

A titre de comparaison, la Louve a dépensé près de 127 millions d'euros l'été dernier sur le marché des transferts (selon les chiffres données par Transfermarkt), contre 134,5 millions d'euros pour City. Mais en 2020, les Cityzens avait claqué 172 millions d'euros contre "seulement" 72 millions pour la Roma.