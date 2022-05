 Il était entré dans la légende: Manchester City fête le 10e anniversaire du but mythique de Sergio Aguero avec un maillot spécial (vidéo)

C'était il y a 10 ans déjà : ce but devenu légendaire de Sergio Aguero qui avait offert son premier titre de Champion à Manchester City depuis 44 ans.

Le 13 mai 2012, les deux clubs de Manchester (City et United) sont au coude à coude pour remporter le titre qui se jouera lors de la dernière journée. Si City gagne son match contre QPR, il est champion. Seulement, à la 90e minute, les Skyblues sont menés 1-2 et le titre leur échappe pour aller droit au rival United. Mais d'un coup de tête, Edin Dzeko remet les deux équipes à égalité à 90+2. Il ne reste alors plus qu'une poignée de secondes pour créer l'exploit.

Sur une action entrée dans la légende de la Premier League, Sergio Kun Aguero va inscrire le 3-2 à la 90+3e minute. Tout le stade explose.

10 ans plus tard, le club sort un maillot d'avant-match spécial pour l'occasion. La vareuse, rayures blanches et bleues, comprend des images du but imprimée dans le tissu.

La minute exacte du but (93:20) est inscrite dans le haut du dos du maillot floqué du tout aussi célèbre "Aguerooooo" hurlé par le commentateur à l'époque (à écouter dans la vidéo).

Un bel hommage au Kun, qui a pris sa retraite cette saison après avoir été victime de problèmes cardiaques.

Les joueurs de Manchester City l'ont déjà enfilé avant la rencontre qu'ils disputent ce dimanche face à Newcastle.