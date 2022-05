Impérial: le prodige Alcaraz ne laisse aucune chance à Zverev et remporte le Masters 1000 de Madrid

C'est un bulldozer qui s'est présenté sur la terre battue de Madrid ce dimanche après-midi.

Carlos Alcaraz a pulvérisé Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid, la catégorie de tournoi juste en dessous des Grands Chelems.

Victoire 6-3, 6-1 en 1h01 pour le prodige qui vient de fêter ses 19 ans cette semaines. Plus tôt cette semaine, Alcaraz avait battu Rafael Nadal et Novak Djokovic en quart puis en demi-finale, devenant le premier joueur à battre les deux monstres dans un même tournoi de terre battue.

L'Espagnol devient le plus jeune vainqueur du tournoi madrilène. Carlos Alcaraz a décroché dimanche son 5e titre ATP, le 4e cette année après ses victoires sur terre battue à Rio en février et à Barcelone le mois dernier, et son succès au Masters 1000 de Miami (dur) en mars.