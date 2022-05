Tour d'Italie - Mathieu van der Poel content d'emmener le maillot rose en Italie

(Belga) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) arrivera en rose en Italie. Le Néerlandais a en effet conservé son maillot rose de leader du Giro au terme de la 3e étape dimanche, la dernière disputée en Hongrie, à la veille de la 1e journée de repos et du transfert vers la Sicile.

"Je n'ai pas vraiment essayé de faire le sprint"", a déclaré Mathieu van der Poel après l'étape, remportée par Mark Cavendish. "Malheureusement, notre sprinter Jakub Mareczko s'est retrouvé coincé. Je pense qu'il a fait du bon travail. J'ai aimé rouler avec le maillot rose et je suis content de l'emmener en Italie. Maintenant, il faut voir comment la course va évoluer mais je vais tenter de décrocher d'autres victoires d'étape. Normalement, c'est impossible que je garde le maillot rose au sommet de l'Etna mais on verra comment je me sens", a conclu le Néerlandais, qui s'est emparé du maillot rose grâce à sa victoire dans la 1e étape vendredi. (Belga)