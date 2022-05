Interclubs d'athlétisme - Jonathan Sacoor toujours diminué, le 400 m remporté par Christian Iguacel

(Belga) Jonathan Sacoor, pas encore complètement rétabli de sa blessure aux ischios qui l'a perturbé cet hiver, n'a pu s'exprimer pleinement dimanche aux interclubs d'athlmisme dimanche à Lierre. Le Brabançon a dû se contenter de la 6e place du 400 m en 49.19. La victoire est revenue à Christian Iguacel qui a couvert le tour de piste en 46.22 secondes.Iguacel, dont le PB est de 45.93, doit réaliser 45.70 pour pouvoir aller à l'Euro de Munich.

"Je ne pouvais aller à fond de mon coach (Jacques Borlée, NDLR)", a expliqué Sacoor après la course. "Mon ischio-jambier est maintenant complètement sous contrôle, mais cela fait longtemps qu'il se manifeste et je ne voulais pas prendre de risques ici. J'ai vu ça comme un bon entraînement pour venir courir ici en "cruisecontrol". Pour le club, je le fais avec plaisir." Sacoor veut prouver quelque chose cet été. Son record personnel tient depuis quatre ans maintenant (45.03) . "L'intention est vraiment de faire un pas en avant cette année", dit-il. "Il est grand temps, et je suis le premier à le réaliser. Idéalement, j'aimerais courir à la fois les Championnats du monde en juillet et les Championnats d'Europe en août, mais nous devrons voir comment évolue ma forme. Je pourrais ne courir que l'individuel aux Championnats d'Europe et les relais aux Mondiaux."