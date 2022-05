Volleyproms 2022 - Seppe Rotty est le Joueur et Marlies Janssens la Joueuse de l'année

(Belga) Seppe Rotty (Menin) et Marlies Janssens (Gand) ont été élus Joueur et Joueuse belges de volleyball de l'année, lundi soir à l'occasion des Volleyproms 2022 organisés à Diegem.

Rotty, 21 ans, qui a aussi décroché le titre de Rookie (débutant) de l'année, a été l'élément clé dans la brillante saison de Menin qui ne s'est incliné qu'en finale des playoffs (3-0 face à Roulers). Il devance deux joueurs sacrés champions Stijn D'Hulst, lauréat l'an dernier, et Mathijs Desmet. Marlies Janssens, championne avec Gand, a été élue chez les dames où le titre de Rookie est revenu à Nikita De Paepe (Oudegem). Comme l'an dernier Frank Depestele (Menin) est le coach de l'année, titre qui a été attribué chez les femmes à Fien Callens (Oudegem). Wout D'heer (Trentin) et Laura Heyrman (Eczacibasi) sont les meilleurs Belges évoluant à l'étranger. Les titres de Most Valuable Player ont récompensé Hendrik Tuerlinckx (Haasrode Louvain) et Marijeta Runjic (Tchalou). Dominique Baeyens a liui reçu un Award pour l'ensemble de sa carrière. Wim Cambré est lui honoré avec le titre d'arbitre de l'année. (Belga)